„Gott mir dir, du Land der Bayern“: Lustige Erlebnisse als Nikolaus in Bad Wörishofen

Heute sind sie wieder unterwegs, die Männer in Rot mit Rauschebart. Der Besuch des Heiligen Nikolaus ist nicht nur für die Kinder stets ein besonderes Erlebnis, auch die Nikolause selbst können eine Menge darüber erzählen, was ihnen dabei schon alles passiert ist. „Es ist schon einiges, was wir bei unseren Besuchen zu hören und sehen bekommen haben“, sind sich Thomas Neher und Uli Trommer einig. Sie sind schon seit vielen Jahren um den 6. Dezember herum für die Kolpingfamilie Bad Wörishofen in der Kneippstadt unterwegs. Dass zuletzt ein Mädchen beim Nikolausbesuch die Bayernhymne „Gott mit dir, du Land der Bayern“ statt eines Adventsliedes angestimmt hat, ist nur eine Anekdote aus dem Leben des Heiligen.

