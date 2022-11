Grabkammern sollten Bad Wörishofens größten Friedhof retten

Plus Auf Bad Wörishofens Friedhof St. Anna gibt es ein Problem mit dem Boden. Sargbestattungen sind derzeit nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Wie können künftig Sargbestattungen auf dem städtischen Friedhof St. Anna möglich bleiben? Um diese zentrale Frage geht es bei den Überlegungen für die Zukunft des größten Friedhofs der Kneippstadt. Der Boden ist für eine letzte Ruhestätte nämlich denkbar ungeeignet. „Heute würde man dort vermutlich keinen Friedhof mehr anlegen“, glaubt Ordnungsamtsleiter Andreas Létang. Er schafft nun Grabkammern an. Bis diese eingebaut werden können, sind Sargbestattungen auf St. Anna nur noch unter bestimmten Umständen möglich.