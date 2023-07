Graffiti am Bad Wörishofer Klosterhof: Polizei sucht Zeugen

Diverse Flächen am Klosterhof von Bad Wörishofen wurden mit Farbe besprüht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Im Bereich des Klosterhofs in Bad Wörishofens Innenstadt wurden in der Nacht auf Sonntag diverse Flächen mit silberfarbenen Graffiti besprüht. Wie hoch der Sachschaden ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden, teilte die Polizei am Montag mit. Zeuginnen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu wenden, unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)

Lesen Sie dazu auch