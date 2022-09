Gratis mit dem Bus: Freiwilliger autofreier Samstag in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen sollen am 24. September die Autos in den Garagen bleiben. Stattdessen gibt es Gratis-Angebote der Stadtwerke und des VVM Verkehrsverbundes.

Mit einem autofreien Samstag soll in Bad Wörishofen der öffentliche Nahverkehr ins Blickfeld rücken. Die Stadtwerke Bad Wörishofen und der VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben haben dazu ein Paket aus Gratis-Fahrten geschnürt, um am 24. September den Verzicht aufs Auto schmackhaft zu machen

Man wolle mit dem autofreien Tag in Schwaben klimafreundliche Mobilität fördern und dabei "die Wahrnehmung des öffentlichen Personennahverkehrs als Alternative zum vorwiegend genutzten Auto" stärken, teilen die Stadtwerke am Montag mit. "Außerdem soll die Erreichbarkeit attraktiver Orte und Ziele in unserer Region - auch ohne eigenes Fahrzeug - aufgezeigt werden." Die hohen Spritpreise dürften der Aktion ebenfalls zuträglich sein.

Auch das Kneipp-Museum ist am autofreien Samstag kostenlos besuchbar

Am Samstag, 24. September, fahren dazu die Busse der Stadtwerke in Bad Wörishofen und des VVM kostenlos. Ausgenommen von dieser Regelung ist allerdings der Flexibus. Alle Fahrgäste der Stadt-, Kur- oder Thermenlinie in Bad Wörishofen bekommen an diesem Tag zudem ein kleines Geschenk. Wer noch ein Fahrziel sucht: Das Sebastian-Kneipp-Museum in Bad Wörishofen ist an diesem Tag ebenfalls kostenfrei geöffnet, von 15 bis 19 Uhr. (mhe, mz)

