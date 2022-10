Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Graue Eminenz und Tausendsassa aus Bad Wörishofen

Plus Albert Wanner war als Unternehmer enorm erfolgreich und bestimmte maßgeblich das politische Geschehen mit. Am 6. Oktober hat er Grund zum Feiern.

Von Harald Klofat Artikel anhören Shape

Die meisten seiner umfangreichen Aufgaben hat er inzwischen abgegeben, zahlreiche Ehrenämter niedergelegt. Aber nach wie vor findet man Dr. Albert Wanner fast jeden Tag am Schreibtisch in seinem Büro in der Kanzlei Rath, Anders, Dr. Wanner und Partner in Bad Wörishofen. „So bin ich stets auf dem Laufenden“, sagt Albert Wanner, der am 6. Oktober seinen 90. Geburtstag feiert.

