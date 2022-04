Grenzgänge mit Lucy van Kuhl in Bad Wörishofen

Plus Lucy van Kuhl nimmt bei ihrem Auftritt in Bad Wörishofen eine Bestandsaufnahme der Gesellschaft vor.

Sie bezeichnet sich selbst als Grenzgängerin zwischen Musikerin, Kabarettistin, Liedermacherin und Chansonsängerin – irgendwo dazwischen könne man sie einordnen. „Dazwischen“ ist auch das Motto des Programms, mit dem Lucy van Kuhl das Publikum im Kurtheater von Bad Wörishofen begeisterte.