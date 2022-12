Große Solaranlage vor dem Skyline Park bei Bad Wörishofen

Plus Bayerns größter Freizeitpark bekommt weitere 2500 Parkplätze, überdacht mit einer Photovoltaikanlage. Parkbetreiber Joachim Löwenthal nennt Details.

Eigentlich ging es im Stadtrat um rund 2500 neue Parkplätze für den Skyline Park. Tatsächlich geht es aber zunächst um eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage vor dem Park. Diese Anlage soll schon bald gebaut werden – und offen sein für Investoren. Die Parkplätze darunter dürfen dagegen erst unter einer Bedingung in Betrieb gehen.