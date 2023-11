Bad Wörishofen

Warum schließen immer mehr kleine Kurbetriebe in Bad Wörishofen?

Immer mehr kleine Kurbetriebe kämpfen in der Kneippstadt Bad Wörishofen um ihre wirtschaftliche Existenz. Vor allem die aufwendigen Bäderabteilungen machen den Kurbetrieben Sorgen. Gibt es einen Ausweg?

Plus Immer mehr familiengeführte Kneipp-Kurbetriebe machen dicht oder schließen zumindest ihre eigene Bäderabteilung. So kämpfen kleine Kurbetriebe um ihre Existenz.

Von Kathrin Elsner

"Ich denke, die kleinen Kurbetriebe mit eigener Bäderabteilung verschwinden so nach und nach", sagt Renate Weber, Inhaberin des seit 1965 bestehenden familiengeführten Kurhotels Webers traurig. Die mehrwöchige Kneipp-Kur scheint genauso out wie die Ausbildung zum Kneipp-Bademeister. Was wird aus den wenigen noch verbliebenen Kleinstbetrieben?

Der Einbruch für die Kurstadt Bad Wörishofen kam mit der Gesundheitsreform

"Ich habe immer die Hoffnung, dass es weitergeht, aber ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass es irgendwann aufhört", sagt Renate Weber und ergänzt gefasst "vielleicht kommt die Kneipp-Kur in 50 oder 100 Jahren wieder, aber jetzt kommt es mir so vor, als ob viele denken, Kneipp sei einfach ein alter Hut". Der Einbruch sei durch die Gesundheitsreform in den 1990er Jahren gekommen, erinnert sie sich, dennoch seien damals etliche Stammgäste als Selbstzahler der Kneipp-Kur alljährlich treu geblieben. "Die Leute haben hier Kur gemacht und nebenher drei bis vier Wochen Urlaub", erzählt sie, doch diese Zeiten seien vorbei.

