Großer Schaden durch Enkeltrickbetrüger

Nachdem die vermeintliche Enkelin am Telefon vorgegeben hatte, Geld zu brauchen, übergab eine Seniorin in Bad Wörishofen Schmuck und Bargeld an einen Unbekannten.

Eine ältere Dame in Bad Wörishofen ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Die Dame erhielt laut Polizei zunächst einen Anruf von einer Frau, die sich mit weinerlicher Stimme als ihre Enkelin ausgab. Diese erzählte ihr, dass sie nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ins Gefängnis müsse. Nur durch Erbringung einer Kaution könne sie freikommen. Das Opfer sollte all ihren Schmuck und ihr Geld, das sie Zuhause aufbewahrt, für eine Übergabe vorbereiten. Ein Vertrauter des Gerichts würde die Wertsachen abholen. Die Dame übergab Geld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro in der Innenstadt von Bad Wörishofen an einen unbekannten Mann. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und warnt ausdrücklich vor Betrugsmaschen am Telefon. Sie rät allen Angerufenen keine persönlichen Daten herauszugeben und niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Fremde auszuhändigen. Auch die Polizei Mindelheim meldet am Wochenende zwei Schockanrufe aus ihrem Bereich. Dabei ist jedoch kein Schaden entstanden. Die Angerufenen fielen nicht auf die Betrüger herein. (mz)