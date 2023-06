Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Grüne, SPD und ÖDP fordern, dass Bad Wörishofens Freibad saniert wird

Plus Grüne, SPD und ÖDP kritisieren ausbleibende Aktivitäten für das Freibad von Bad Wörishofen. Das Bad ist auch Thema im Strategieausschuss.

Von Markus Heinrich

An drei Tagen der Woche geschlossen, Sanierungsstau, hohes Defizit: Bad Wörishofens Freibad im Sonnenbüchl ist ein Sorgenkind. Grüne, SPD und ÖDP fordern jetzt in einem Antrag, dass schnell gehandelt wird. "Je länger nichts passiert, desto größer wird das Risiko, dass das Freibad bald ganz geschlossen werden muss", befürchtet Doris Hofer (Grüne). "Dem möchten wir entgegenwirken." Am Mittwoch wird sich auch der Strategieausschuss des Stadtrates mit der Zukunft des Freibads beschäftigen.

Das Freibad sei für Bad Wörishofens Bürgerinnen und Bürger "ein hohes Gut", betonen Hofer und Jürgen Thiemann (Ausschussgemeinschaft SPD/ÖDP) in dem gemeinsam unterzeichneten Antrag, der unserer Redaktion vorliegt. "Es dient der Gesundheit, der Lebensqualität und der Sicherheit der Kinder", schreiben Hofer und Thiemann. 20 Prozent der Grundschulkinder könnten nicht schwimmen. Hofer und Thiemann werden deutlich: "Der marode Zustand unseres Freibads, die veraltete Technik, die unappetitlichen Sanitär-Einrichtungen" seien schon öfter Thema gewesen. Es habe mehrere Sitzungen, Beratungen und Ortstermine in den Jahren 2021 und 2022 zu Maßnahmen der Sanierung und Verbesserung des Freibads gegeben. Allerdings habe das "bis heute zu keinen greifbaren Aktivitäten und Ergebnissen geführt", kritisieren sie.

