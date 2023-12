Bad Wörishofen

06:30 Uhr

Grüne, SPD und ÖDP fordern Transparenz bei Abwasserkalkulation

Plus Antrag könnte die Beinahe-Verdoppelung der Abwassergebühren in Bad Wörishofen ins Wanken bringen. Was Grüne, SPD und ÖDP jetzt verlangen.

Von Markus Heinrich

Nach den Freien Wählern bringen auch die Grünen und die Ausschussgemeinschaft ÖDP/ SPD die Abwassergebühren in Bad Wörishofen erneut auf die Tagesordnung. In einem Antrag an Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) forderten sie am Donnerstag mehr Transparenz und eine weiter gehende Information des Stadtrates.

Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer und Jürgen Thiemann für SPD und ÖDP fordern, dass die Neukalkulation der Abwassergebühren und die vier möglichen Kalkulationsmethoden in einer öffentlichen Sitzung "nachvollziehbar dargestellt" werden. Das soll der Stadtrat so beschließen. Ebenfalls sollen "die sachlichen Gründe für die Erhöhung der Abwassergebühren" geschildert werden. Die Verwaltung soll den Stadtrat außerdem über die Möglichkeiten von Sondertarifen und "Ermäßigungstatbeständen" informieren, heißt es weiter. Am Ende könnte sogar der gefasste Beschluss gekippt werden. Denn Hofer und Thiemann fordern außerdem: Sollten dem Stadtrat vor den Beschlussfassungen am 4. und 13. Dezember "entscheidungserhebliche Sachverhalte nicht bekannt gewesen sein, wird der Beschluss aufgehoben und erneut beraten".

