Grüne und ÖDP/SPD träumen von einer Kneipp-Erlebniswelt

Vom Verkauf des Sebastianeums an Bauunternehmer Dieter Glass war die Fraktion "überrascht und bestürzt". Der Standort sei für einen lang gehegten Wunsch ideal.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Ausschussgemeinschaft ÖDP/ SPD fordern nach dem Verkauf des Sebastianeums dazu auf, die Zukunft in den Blick nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Barmherzigen Brüder hätten auch das Sebastianeum "aufgegeben", obwohl Sebastian Kneipp persönlich seine drei Stiftungen in Bad Wörishofen in ihre Hände gelegt habe. Die Schließung sei aus Sicht des Ordens ein logischer Schritt gewesen und "eigentlich konnte man in Bad Wörishofen damit rechnen." Als es dann "tatsächlich und überraschend" Wirklichkeit wurde, habe es die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Ausschussgemeinschaft ÖDP/SPD "doch sehr bestürzt und geschmerzt."

Mit dem Kauf des Sebastianeums habe nun Dieter Glass "Verantwortung übernommen"

Nun habe Dieter Glass nach Kneippianum und der Kneipp’schen Kinderheilstätte auch das Sebastianeum erworben: "Nach leider erfolglosen Verhandlungen von Bürgermeister Welzel und dem Kneippbund", heißt es in der Pressemitteilung. "Wir bedauern sehr, dass wir Stadtratsmitglieder bei einer Angelegenheit mit so großer ideeller Bedeutung, die die prägende Geschichte und Identität unserer Stadt betrifft, nicht frühzeitig beteiligt wurden." Dieter Glass habe nun Verantwortung für das Sebastianeum übernommen.

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Ausschussgemeinschaft ÖDP/SPD sei es "immens wichtig, dass das Sebastianeum weiterhin ein Ort ist, an dem die Kneipp’sche Lehre im Mittelpunkt steht und hochgehalten wird." Das müsse nicht die klassische Kurklinik sein, auch eine Nutzung durch den Kneippbund oder den Kneippärztebund, als Kneipp-Museum, als Aus- und Fortbildungszentrum oder als Kneipp-Campus wären denkbar. Aber vor allem gebe es "den seit Jahrzehnten durch die Stadt geisternden Traum einer Kneipp-Erlebniswelt. Dafür wäre der Standort ideal", ist die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Ausschussgemeinschaft ÖDP/SPD überzeugt. (mz)