Gummibärchen selber machen: Wörishofer Küchenchef verrät sein Geheimnis

Plus Sommer, Sonne, Sommerferien: In Bad Wörishofen können sich die Kinder die schönsten Wochen der Jahre jetzt mit selbst hergestellten Gummibärchen versüßen.

„Für selbstgemachte Gummibärchen sind sie megalecker“, sagt die neunjährige Laura begeistert, als sie die bunte Form mit ihren aus Fruchtsaft, Puderzucker und Agar Agar hergestellten veganen Gummibärchen in den Händen hält. Unter Anleitung von Küchenmeister Harald Keßler hantierten die Kinder des Ferienprogramms begeistert mit Pfannen, Schneebesen und Pipetten und ließen sich das süße Ergebnis schmecken.

„Ist das ein guter Koch, hat der fünf Sterne?“, fragte die kleine Hanna mit großen Augen, als Harald Keßler die einzelnen Herstellungsschritte der gesunden Süßigkeit erklärte und zur Begeisterung der Kinder bunte Gummibärchenformen und Pipetten verteilte, die anschließend mit nach Hause genommen werden durften. Und dann ging´s auch schon los.