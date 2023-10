Bad Wörishofen

05:30 Uhr

Gute und schlechte Nachrichten für Parkplatzsuchende in Bad Wörishofen

Plus Das Parkhaus an der Kurpromenade wird bald wieder öffnen. Schon ab Montag stehen Autofahrer bei einem anderen Parkhaus vor geschlossenen Schranken. Das sind die Gründe.

Von Alf Geiger

Wer in die Kneipp- und Kurstadt Bad Wörishofen fährt, der sucht Gesundheit, Wellness, Urlaub, Einkaufserlebnis – und meist auch einen Parkplatz. Der überwiegende Teil der Gäste und Kunden kommt mit dem Auto und wird dabei oft vor eine Geduldsprobe gestellt. Vor allem, seit das Parkhaus an der Kurpromenade im vergangenen Herbst geschlossen werden musste. Hier gibt es gute Nachrichten. Dafür gibt es an anderer Stelle wenig Erfreuliches.

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Kurpromenade

Anfang September des Vorjahres wurde mit dem Parkhaus an der Kurpromenade das größte Parkhaus der Kneippstadt geschlossen, von einem Jahr Bauzeit sprachen die Verantwortlichen der Stadtwerke Bad Wörishofen damals. Grund für die Schließung sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am gesamten Gebäude.

