Haftbefehl: Bad Wörishofer versteckt ich vor der Polizei hinter einem Schrank

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Bad Wörishofen: Ein 26-Jähriger muss eine Haftstrafe von fast zwei Jahren absitzen. Die Polizei rückte an, um am Donnerstagmittag einen Haftbefehl zu vollstrecken und den Mann abzuholen. Dieser allerdings habe sich zunächst vor den Einsatzkräften versteckt - hinter einem Schrank seiner Wohnung.

Die Polizei fand den Gesuchten jedoch. Der 26-Jährige habe allerdings Widerstand geleistet, weshalb die Polizisten den Wörishofer fesselten. Als der Mann durchsucht wurde, fanden die Einsatzkräfte zudem Drogen. Mittlerweile sitzt der 26-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und dem Betäubungsmittelgesetz. (mz)