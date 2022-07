Hakenkreuz auf eine Hauswand in Bad Wörishofen gesprüht

Auf das Wohnhaus eines Eigentümers mit ausländischen Wurzeln hat jemand ein Hakenkreuz gesprüht. Der Fall geht an den Staatsschutz.

Eine Hauswand in Bad Wörishofen wurde in der Nacht auf Freitag mit einem rund ein Meter großen Hakenkreuz beschmiert. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten sagte auf Anfrage unserer Redaktion, man behandle den Fall als politisch motivierte Tat. Der Staatsschutz werde sich damit befassen.

Noch gibt es keine Hinweise darauf, wer das Hakenkreuz an die Wand im Saloberweg geschmiert hat. Der Eigentümer des Hauses hat ausländische Wurzeln. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)