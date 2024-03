Halbe Million Euro für Schlingen und Geld fürs Festival der Nationen

CSU und Freie Wähler im Landtag leiten zusätzliches Geld nach Bad Wörishofen. Profitieren soll davon das Projekt Dorfgemeinschaftshaus Schlingen.

Bad Wörishofen profitiert mit mehr als einer halben Million Euro von zusätzlichen Geldern aus dem Staatshaushalt. Das gab am Mittwoch Klaus Holetschek bekannt. Der CSU-Fraktionschef im Landtag war lange Bürgermeister in Bad Wörishofen. Gefördert werden die Dorferneuerung Schlingen und das Festival der Nationen.

Die Förderung komme auf Initiative von CSU und Freien Wählern zustande, teilte Holetschek mit. „Ziel der Fraktionsinitiativen ist es, bayernweite Akzente zu setzen und wichtige örtliche Anliegen in den Fokus zu rücken. Als Altbürgermeister freue mich sehr, dass sich mein Einsatz auch für Bad Wörishofen ausbezahlt hat und wir damit wichtige Impulse setzen können!“ 550.000 Euro gibt es für Dorferneuerung in Schlingen. Seit der Schließung der Dorfwirtschaft „Rößle“ vor einigen Jahren gibt es Überlegung für ein Dorfgemein-schaftshaus in Schlingen. Eine Überlegung ist der Umbau des Jagdhofs. Holetschek: „Mit einem Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen könnten die zahlreichen und aktiven Vereine wieder eine Heimat finden. Geeignete Räumlichkeiten beim Jagdhof wären vorhanden, etwa zur Nutzung als Proberaum für den Musikverein oder für Veranstaltungen wie Faschingsbälle, Pfarrfamilienabend oder Bürgerversammlungen.“ Zur Bewältigung des Projekts wird die in Aussicht gestellte Förderung aus der Dorferneuerung aufgestockt.

80.000 Euro gibt es zudem für das Festival der Nationen in Bad Wörishofen, für die Zusammenarbeit mit Schulklassen. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Festivals der Nationen werde neben den hochkarätigen Konzerten mit dem Festivalorchester und weltbekannten Stars auch eine intensive Zusammenarbeit mit Schulklassen gepflegt, lobt Holetschek. Das Geld soll diese wichtige musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stärken.

Endgültig beschlossen wird der Doppelhaushalt 2024/2025 spätestens am 6. Juni. Nachdem die beiden Regierungsfraktionen aber dahinterstehen und über eine ausreichende Mehrheit verfügen, gilt die Zustimmung als sicher. "Wir stärken die Wissenschaft, die dörfliche und touristische Infrastruktur und den Ausbau der Digitalisierung", sagt Pohl. "Auch in Kunst und Kultur investieren wir kräftig. Das Grabungsprojekt "Danuvius Guggenmosi" in Pforzen in der Nähe von Bad Wörishofen erhält 550.000 Euro.

Bürgermeister Welzel kündigt nach der Zusage aus München Verhandlungen um den Jagdhof an

"Mit der Förderung des Dorfgemeinschaftshauses Schlingen mit der stattlichen Summe von 550.000 Euro aus der Fraktionsinitiative kommen wir der Verwirklichung des Projekts einen großen Schritt näher", teilte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) mit. "Wir danken allen Beteiligten, die sich bisher für das Gesamtprojekt so einsetzen, insbesondere Wolfgang Tröber und Johannes Windrath." Welzel dankt auch Holetschek und dem Abgeordneten Bernhard Pohl (FW). "Zusätzlich haben wir als Stadt Bad Wörishofen die große Chance, die derzeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung in Verhandlung stehenden Fördermittel aus der Dorferneuerung auch für das Projekt Jagdhof nutzen zu können." Er habe deshalb auch aktuell mit den Eigentümerinnen des Jagdhofs gesprochen, um zu signalisieren, dass "wir nun in ganz konkrete Kaufverhandlungen für den Jagdhof einsteigen können", so Welzel. (mhe, mz)

