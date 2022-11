Bad Wörishofen

10:00 Uhr

Hallinger's, Osbra, Heiligenfeld: Firmen zieht es nach Bad Wörishofen

Plus Neues von der neuen Heiligenfeld-Klinik in Bad Wörishofen und von Osbra. Der Süßigkeitenhersteller Hallinger’s will nach Bad Wörishofen.

Gleich mehrere größere Unternehmen sind in Bad Wörishofen angekommen oder beabsichtigen den Umzug in die Kneippstadt. So wird die Süßwarenmanufaktur Hallinger’s ihren Firmensitz von Landsberg am Lech nach Bad Wörishofen verlegen.

