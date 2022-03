Bad Wörishofen

Hallingers bringt neues Leben in Wörishofens Nussbaum-Areal

Plus Was die Firma Hallingers aus Landsberg in Bad Wörishofens Gewerbegebiet vorhat. Das Unternehmen bezieht den einstigen Firmensitz der insolventen Nussbaum Metallhandel.

Von Helmut Bader

Nachdem die Firma Nussbaum im Bad Wörishofer Gewerbegebiet in Insolvenz gegangen ist, ist nun wieder neues Leben in das Gebäude an der Ferdinand-Porsche-Straße eingekehrt. Die in Landsberg ansässige Schokoladen-Manufaktur Hallingers hat das Gelände bezogen.

