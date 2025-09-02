Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Vom Kellerbetrieb zur Pralinen-Manufaktur: Hallingers stellt in Bad Wörishofen 2500 Produkte her

Bad Wörishofen

Vom Kellerbetrieb zur Pralinen-Manufaktur: Hallingers stellt in Bad Wörishofen 2500 Produkte her

Hallingers Aufstieg ist eine echte Erfolgsgeschichte. Felix Hallinger verrät, dass einst sogar sein Kinderzimmer als Produktionsstätte herhalten musste.
Von Helmut Bader
    • |
    • |
    • |
    Dominik Weber und Franziska Pozenka produzieren bei Hallingers feinste Pralinen und verpacken sie.
    Dominik Weber und Franziska Pozenka produzieren bei Hallingers feinste Pralinen und verpacken sie. Foto: Helmut Bader

    Dort, wo vormals die Firma Nussbaum Metallverarbeitung im Bad Wörishofer Gewerbegebiet ansässig war, ist vor knapp zwei Jahren das Unternehmen Hallingers Genuss Manufaktur eingezogen. Aus kleinsten Anfängen im eigenen Haus in Landsberg hat sich dieser typische Familienbetrieb seit 2011 zu einem großen Unternehmen entwickelt. In Bad Wörishofen wächst der Betrieb über sich hinaus. 5000 Pakete mit Leckerbisse werden pro Tag verschickt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden