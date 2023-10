Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Halloween: So wird Bad Wörishofens Gartenstadt zum Gruselparadies

Plus Die Wörishofer Gartenstadt hat sich zu einer Halloween-Hochburg entwickelt, die Vorbereitungen auf das Gruselfest laufen auf Hochtouren.

"Es ist an Halloween schon spooky hier, sie kommen in Scharen", sagt Christine Trautwein schmunzelnd. Viele Familien der Gartenstadt von Bad Wörishofen feiern am 31. Oktober das Gruselfest, da heißt es jede Menge Süßigkeiten einkaufen und gruselig dekorieren. Der Aufwand, den die Familien dafür betreiben, ist enorm, wie ein Ortsbesuch zeigt. Und sofort stellt sich da die Frage: Moment mal, welches pelzige Riesentier liegt denn da auf dem Gartenhäuschen von Familie Ermacora?

Für Chiara, Tiana und Liliana (von links) kann die Gartendeko gar nicht gruselig genug sein. Foto: Kathrin Elsner

Vor der Haustür von Familie Trautwein liegen mehrere Kürbisse zum Schnitzen bereit und die zehnjährige Lilli hat schon vor Wochen ihr Skelett-Kleid eingekauft. "Es ist toll, wenn man sich verkleiden darf und es macht Spaß, andere zu erschrecken", sagt sie begeistert. Auch auf das Kürbis-Schnitzen freue sie sich sehr. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie einen Halloween-Reim im Internet gesucht, den einfachen Spruch "Süßes oder Saures" höre man in der Gartenstadt nur noch ganz selten, verrät die Mama. "Geister schreiten, Hexen lachen, gebt uns Süßes, sonst wird´s krachen", haben die Mädchen in diesem Jahr gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

