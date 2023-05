Bad Wörishofen

Handwerk, Kunst, Upcycling und mehr auf dem Kunsthandwerkermarkt

Plus Tausende kamen zum Kunsthandwerkermarkt nach Bad Wörishofen. Wer über den Markt der 75 Aussteller bummelte, konnte viel entdecken – und natürlich kaufen.

Von Franz Issing Artikel anhören Shape

Drei Tage Ausnahmezustand in Bad Wörishofen: Der 52. Kunsthandwerkermarkt stellte alle bisherigen Veranstaltungen dieser Art buchstäblich in den Schatten. Das schon zur Tradition gewordene Event lockte viele tausend große und kleine Besucher an und erwies sich einmal mehr als ein "Mekka der Fingerfertigen". Zeitweise gab es zwischen den Zelten und entlang der Stände kein Durchkommen mehr.

Man sah fast nur gut gelaunte Leute, die sich an den vielfältigen, mit Hand gefertigten Kunstwerken der 75 Aussteller aus ganz Deutschland, Österreich und Polen erfreuten und angesichts des frühsommerlichen Wetters an den Pfingsttagen auch in Kauflaune waren. Da rieben sich nicht nur die Händler die Hände, sondern auch Veranstalter Friedrich Graf. "Bei diesem Wetter könnte ich glatt eine Bräunungszulage kassieren", scherzte er.

