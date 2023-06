Hat ein Helfer in Bad Wörishofen eine Rollstuhlfahrerin bestohlen?

Eine Frau im Rollstuhl erhält überraschend Hilfe von einem jungen Mann. Anschließend fehlt ihre Handtasche.

In Bad Wörishofen wurde am Dienstagmittag eine Seniorin bestohlen. Zuvor hatte die Frau in einem Supermarkt an der Gottlieb-Daimler-Straße eingekauft. Die Frau nutzt einen elektrischen Rollstuhl. In diesem befanden sich die Einkäufe. Als sie auf die Straße fuhr, wackelte das Gefährt und einige der Lebensmittel fielen auf die Straße. Laut Polizei sei sofort ein unbekannter Mann zu Hilfe geeilt. Als die Frau weiterfuhr, fiel ihr jedoch auf, dass nun ihre ältere grüne Kunstlederhandtasche fehlte. Diese befand sich am Lenker des Gefährts.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann, der sich als Helfer angeboten hatte. Er wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben, etwa 1,70 Meter groß, mit schwarzen Haaren und schwarzem, kurzem Vollbart. Die Polizei spricht von einem "osteuropäischen Erscheinungsbild". Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 96800 entgegen. (mz)

