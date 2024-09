Haus nach nächtlichem Zimmerbrand unbewohnbar

Am Sonntag gegen 00:50 Uhr wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Bad Wörishofer Zeppelinstraße durch den Alarm des Rauchmelders im Wohnzimmer aufgeweckt. Sie und ihr Lebensgefährte entdeckten einen Brand im Wohnzimmer und verständigten sofort den Notruf. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Bad Wörishofen versuchten sie, den Brand selbst mit Feuerlöscher und Gartenschlauch zu löschen. Beide Bewohner blieben unverletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Zimmerbrand gelöscht und ein Übergreifen des Brandes auf das restliche Gebäude größtenteils verhindert werden. Laut Polizei wurde jedoch das gesamte Haus durch die massive Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen und ist momentan nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein geschätzter Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die ersten Ermittlungen am Brandort übernahmen die Polizei Bad Wörishofen und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Zur Klärung der Brandursache wird das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hinzugezogen. (mz)

