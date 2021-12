Hausdurchsuchungen bei Jugendlichen nach Diebstahl in Bad Wörishofen

Die Polizei findet Parfüm für mehrere hundert Euro, als sie Wohnungen durchsucht. Den Ausschlag gab ein Ladendiebstahl in Bad Wörishofen.

Ein Ladendiebstahl in einer Drogerie am Luitpold-Leusser-Platz in Bad Wörishofen hatte Wohnungsdurchsuchungen zur Folge. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen vier Jugendliche beschuldigt, mehrere Parfüms eingesteckt zu haben. Beim Verlassen wurde die Diebstahlsicherung ausgelöst, woraufhin die Jugendlichen davongerannt seien.

Die Polizei kam vier Jugendlichen auf die Spur, welche den Diebstahl allerdings abstritten

Die Polizei kam den Jugendlichen allerdings auf die Spur. Es handele sich u zwei 14-Jährige und zwei 15-Jährige. Alle hätten den Diebstahl abgestritten. Die Staatsanwaltschaft habe dann eine Durchsuchung der Wohnungen angeordnet, in denen die Jugendlichen leben. Dabei habe man neun Parfümfläschchen im Wert von etwa 900 Euro gefunden, teilt die Polizei mit. Die vier Jugendlichen müssen nun alle mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. (mz)

Lesen Sie dazu auch