Zuerst Haushaltsbremse, dann Haushaltssperre und nun ein Nachtragshaushalt. Die Stadt Bad Wörishofen dreht derzeit an vielen Schrauben, um die schwierige finanzielle Situation zu entschärfen. Dabei wurde nun auch bekannt, woran es vor allem liegt, dass plötzlich so eine große Menge Geld fehlt. Es geht um viele Millionen Euro, das wurde am Montagabend im Stadtrat deutlich.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushaltskrise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis