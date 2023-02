Hauswand gerammt, in Sattelzug geschleudert: Mehrere Unfälle in Bad Wörishofen

Bei Unfällen in Bad Wörishofen wurden zwei Menschen verletzt. Auf der A96 schleuderte ein Auto in ein Lastwagengespann.

Mehrere Unfälle haben in Bad Wörishofen für Verletzte und einigen Sachschaden gesorgt. Unter anderem prallte ein Auto in eine Hauswand. Auf der A96 verlor eine Frau die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte gegen einen Sattelzug.

Eine 57-jährige Frau wollte am Dienstag gegen 13 Uhr einen Lkw auf der A96 bei Bad Wörishofen überholen. Nach Aussage der Frau habe der Lastwagen dabei einen leichten Schlenker nach links gemacht. Deshalb habe zunächst der automatische Abstandsassistent ihres Wagens reagiert und leicht gebremst. Danach hätten sich Spur- und weitere Fahrassistenten mit Licht- und Tonsignalen gemeldet, woraufhin die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren habe. So berichtet es die Polizei. Der Wagen schleuderte gegen den Auflieger des Stattelzugs. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Den Schaden am Auto der 57-Jährigen beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro. Ob und wie stark der Auflieger beschädigt wurde, muss noch überprüft werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man von einem Fahrfehler der Autofahrerin aus, berichtet die Polizei. Die 57-Jährige müsse deshalb mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen zu zwei Unfallfluchten in Bad Wörishofen

Bereits am Wochenende hat sich ein Unfall an der Türkheimer Straße von Bad Wörishofen ereignet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat dort jemand eine Hauswand angefahren. Der Schaden wird mit rund 1500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Bislang ist nicht bekannt, wer die Wand gerammt hat. Hinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen.

Am Dienstagvormittag kam es auf der Staatsstraße 2015 zwischen Bad Wörishofen und Schlingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger habe dort übersehen, dass ein vorausfahrendes Auto abbiegen wollte. Sein Wagen prallte in das Heck des Autos. Bei den Unfall wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 8000 Euro.

Trotz Fahrverbots mit dem Auto zur Polizei nach Bad Wörishofen gefahren

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Gottlieb-Daimler-Straße in Bad Wörishofen. Dort wurde ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Sie hat dazu die Videoaufzeichnung des Verbrauchermarktes sichergestellt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegengenommen.

Zuletzt vermeldet die Polizei noch ein Kuriosum. Ein 33-jähriger Mann kam mit seinem Auto bei der Polizei in Bad Wörishofen vorbei, um sich dort über sein Fahrverbot zu erkunden. Dabei erfuhr er, dass dieses immer noch in Kraft sei, da der Mann bislang seinen Führerschein nicht abgegeben hatte. Nun hat er weiteren Ärger am Hals, denn Fahren hätte er noch nicht dürfen. "Es bewährt sich, einen Bußgeldbescheid genau durchzulesen und vorgeschriebene Fristen einzuhalten", teilt die Polizei dazu mit. (mz, mhe)