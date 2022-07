Bad Wörishofen

Heilerin steckt hinter dem Brandanschlag bei Olympiasiegerin Salzgeber

Bei einem Brandanschlag auf eine Heilerpraxis in Bad Wörishofen im Mai 2013 brannten Teile des Anwesens der Olympiasiegerin Ulla Salzgeber aus.

Plus Neun Jahre nach dem Anschlag auf ein Gebäude der Olympiasiegerin Ulla Salzgeber fällt das Landgericht ein Urteil. Der Prozess endet mit einer Überraschung.

Von Wilhelm Unfried

Neun Jahre nach dem Brandanschlag auf das damalige Gebäude der Olympiasiegerin Ulla Salzgeber in Bad Wörishofen wurde nun die Auftraggeberin verurteilt. Vorausgegangen war eine schwierige Suche nach der Wahrheit mit teils schillernden Zeugen aus der Unterwelt. Die Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag lange Haftstrafen für eine Heilerin und deren Ehemann. Am Ende gab es eine Überraschung.

