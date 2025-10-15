Wärmeplanung beginnt: Was ist im eigenen Heizkeller künftig noch erlaubt?

Wie können und vor allem dürfen Gebäude künftig noch geheizt werden? Diese Frage treibt Bürgerinnen und Bürger um, aber auch die Verantwortlichen in den Kommunen. Wärmeplanung heißt das Stichwort. Die Stadt Bad Wörishofen geht dieses Projekt jetzt an – und der Klimaschutzmanager räumt mit ein paar Fake News rund um die Auswirkungen im heimischen Heizkeller auf.

Das Ziel ist klar: Ab 2045 müssen die rund 10.700 Kommunen in Deutschland flächendeckend eine Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien haben. Das gilt dann für jeden, der eine Heizung betreibt. Dazu benötigen alle Gemeinden vorher aber eine kommunale Wärmeplanung. In Bad Wörishofen beginn dieser Prozess nun, der Stadtrat hat den Startschuss gegeben.

Der Plan in allen Gemeinden ist es, herauszuarbeiten, wie und welche erneuerbaren Energien und entstehende Abwärme man nutzen kann. Es geht immer darum, den für den jeweiligen Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu finden. Das machen Bayerns Wirtschaftsministerium, das Bundeswirtschaftsministerium und das bundesweite Kompetenzzentrum kommunale Wärmewende (KWW) in ihren Verlautbarungen gleichermaßen deutlich.

Bad Wörishofens Klimaschutzmanager Maximilian Sontheimer betont aber, dass die Wärmeplanung, die nun in Bad Wörishofen entsteht, für niemanden verpflichtend sei. „Darüber gibt es viele populistische Falschmeldungen“, kritisiert Sontheimer. Nur die Stadt sei aktuell verpflichtet, diese Wärmeplanung zu erstellen. Dazu habe Bad Wörishofen bis zum 30. Juni 2028 Zeit.

Das gilt bereits jetzt in bayerischen Neubaugebieten

In bayerischen Neubaugebieten müssen Gebäude dagegen bereits seit dem 1. Januar 2024 mit Heizungen ausgestattet werden, die einen Erneuerbare-Energien-Anteil von mindestens 65 Prozent haben. Reine Gas- oder Ölheizungen sind da nicht mehr möglich. Großstädte müssen mit ihrer Wärmeplanung schon zwei Jahre früher fertig sein. München beispielsweise hat bereits eine Planung vorgelegt und im Internet veröffentlicht. Wer sich anschauen will, was so ein Plan alles zeigt, erreicht die Seite unter https://geoportal.muenchen.de/portal/waermeplan.

Sontheimer stellt für Bad Wörishofen klar: „Alle Heizungen, die derzeit genutzt werden, können eigentlich bis zu ihrem Lebensende genutzt werden.“ Erst ab 2045 gelte dann wirklich für alle: 100 Prozent erneuerbare Energie. Die kommunale Wärmeplanung zeige dann aber lediglich die Möglichkeiten auf, betont Sontheimer. Laut KWW wird zuvor der aktuelle und absehbare Wärmeverbrauch analysiert. Das geschehe immer quartiersweise, schilderte Sontheimer im Stadtrat.

So genau wird Bad Wörishofens Wärmeplan sein

Der Wärmeplan wird also nicht für jeden Straßenzug oder gar jedes Grundstück eigene Empfehlungen geben. Auf dem Weg zum Plan gibt es eine Potenzialanalyse. „Was sind mögliche Wärmequellen und Wärmespeicher? Wo eignet sich ein Wärmenetz? Welche anderen Netze müssen ausgebaut werden? Wo lässt sich Energie einsparen?“ So fasst das KWW die wichtigsten Fragen zusammen. Daraus wird dann ein Zielszenario entwickelt. Die Frage wird beantwortet, wie die Wärmeversorgung der Zukunft in Bad Wörishofen aussehen soll.

Auch die Umsetzung soll klar ersichtlich sein. Wer nimmt welche Maßnahme in Angriff? Um diese Frage wird es gehen. Dabei kann es zum Beispiel um den Aufbau von Wärmenetzen gehen. Das KWW nennt auch den Ausbau von Stromnetzen als Punkt, um strombasiertes Heizen zu erleichtern. Die Wärmepumpe ist da die wohl bekannteste Vertreterin. In der Liste steht auch die energetische Sanierung städtischer Gebäude.

Erst aus dem Wärmeplan heraus können dann Detailplanungen erfolgen, etwa eine Machbarkeitsstudie für ein Fernwärmetz, wie es die KKW als Beispiel nennt.

Wer die Wärmeplanung in Bad Wörishofen macht, steht aktuell noch nicht fest. Manfred Gittel (FW) drängte allerdings darauf, dafür „nicht schon wieder“ ein Planungsbüro einzuschalten. Man habe eigene Möglichkeiten und auch einen Klimaschutzmanager. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sagte, da sei man einer Meinung, dies werde man verhindern. Grünen-Fraktionssprecherin Dr. Doris Hofer erkundigte sich nach den Kosten für den Wärmeplan. Sontheimer bezifferte diese auf 60.000 bis 80.000 Euro. Man erhalte aber eine deutlich höhere Förderung und dürfe die Differenz behalten. Der Stadtrat beschloss den Start in die Wärmeplanung einstimmig.