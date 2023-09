Herbstfest der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen wird zum Erlebnis

Mit einem großen Programm überraschen die Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen ihre Gäste.

Vielfältig und bunt wie der Herbst präsentierten die Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen ihr traditionelles Herbstfest. Schulleiter Johannes Storch und Sigrid Vögele, die Innenkoordinatorin, freuten sich über die rege Teilnahme der Klassen und über das große Interesse der Besucherinnen und Besucher.

Daran beteiligt war auch der Kreisjugendring. Er stellte seinen Wagen für die alkoholfreien Cocktails der Klasse 10a zur Verfügung, der sehr stark frequentiert wurde. Ob Flohmarkt, Blumentombola oder Henna-Malerei, die Schülerinnen und Schüler waren mit Begeisterung bei der Sache. Sie liefen den Geschicklichkeitsparcours bis in den sechsten Stock und zurück, beteiligten sich beim Fußball- und Völkerballturnier und an verschiedenen Bewegungsstationen, übten die Balance ebenso wie Billard, Tischtennis, Kicker und vieles andere mehr.

Kneipp-Armbad beim Herbstfest der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen - da machte auch die DLRG mit. Foto: Maria Schmid

Im Musikraum hatten sie viel Spaß beim Karaoke. Dort konnten sie einen Blick in die „Schatzkammer“ der Schulen mit den reichlichen Musikinstrumenten bewundern. Um daheim üben zu können, bekommen die Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse Glockenspiele mit nach Hause, die 7. Klasse ihre Ukulele und so weiter. Die Instrumente bekommen sie geliehen, geben sie erst am Schulende wieder zurück. Vielleicht können Besucherinnen und Besucher demnächst ein geplantes Konzert besuchen.

Balanceakt in der Sporthalle der Beruflichen Schulen. Foto: Maria Schmid

