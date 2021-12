Heusackdämpfer löst Feuerwehreinsatz in Bad Wörishofen aus

Kurioser Alarm im Kneippheilbad. Zum Glück verlief der Einsatz in Wörishofen glimpflich.

So einen Einsatz kann es eigentlich nur in einem Kneippkurort geben: Ein Heusackdämpfer hat in der Nacht auf Sonntag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

In einem Hotel am Bad Wörishofer Klosterhof kam es zu einer Rauchentwicklung und die Feuerwewhr musste ausrücken. Gefahr für Gäste bestand nicht, heißt es in der Pressemeldung der Polizei.

Der Heusack gehört zur Wörishofer Kneippkur

Der Heusack ist Bestandteil der Kneippkur. Durch Wasserdampf erwärmte Kräuter in einem Textilbeutel werden aufgelegt und sollen entspannend, beruhigend, und durchblutungsfördernd wirken.