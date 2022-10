Bad Wörishofen

Hilfe aus Vietnam für Hotels und Lokale in Bad Wörishofen

Plus Hotels und Gaststätten tun sich schwer, Personal zu finden. Nun will man Kräfte aus Vietnam nach Bad Wörishofen bringen. Zum Auftakt herrschte jedoch Verwunderung.

Der Fachkräftemangel in Deutschland macht auch dem Tourismus in Bad Wörishofen zu schaffen. Dies erfordert kreative Ideen, um dem entgegenzuwirken. In Bad Wörishofen gibt es jetzt eine Initiative, für die Hotels und Gaststätten in der Kneippstadt Azubis aus Vietnam anzuwerben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

