Die Dankbarkeit in Bad Münstereifel über die Spenden aus Bad Wörishofen ist ungebrochen.

Das Kneipp-Jubiläumsjahr geht nicht nur wegen seiner Feierlichkeiten und der Präsenz auf vielen Medienkanälen in die Erinnerung ein, sondern auch als das Jahr gelebter Kneipp-Solidarität. Grund dafür war das verheerende Hochwasser im Kneipp-Kurort Bad Münstereifel. 4000 von 18.000 Einwohnern sind davon betroffen.

So half der Kneippkurort Bad Wörishofen dem Kneippkurort Bad Münstereifel

Als die Katastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hereinbrach, war es Bürgermeister Stefan Welzel, der gemeinsam mit Marcus Kleebaur spontan eine große Hilfsaktion aus Bad Wörishofen auf den Weg brachte. „Hilfe von Kneippkurort zu Kneippkurort – da haben wir nicht lange gefackelt“, so Stefan Welzel mit Blick auf die Stunden nach Bekanntwerden der Unwetternachricht.

Die Dankbarkeit in Bad Münstereifel ist bis heute groß. Aus dem dortigen Rathaus kam nun Dankespost, die an die dramatischen Tage erinnert.

Bad Münstereifels Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian schreibt in ihrem Weihnachtsgruß nach Bad Wörishofen: „In dieser verhängnisvollen Nacht wurde das Leben in weiten Teilen des Westens und auch in Bad Münstereifel zum Stillstand gebracht. Von einem Augenblick auf den anderen waren wir mit Zerstörung, Elend und Tod konfrontiert, in einem Ausmaß, das sich niemand von uns hätte vorstellen können. Es hieß nicht nur die Bevölkerung zu retten und zu versorgen, sondern aus diesen Trümmern auch wieder die Stadt aufzubauen und die Verwaltung aufrecht zu halten.“

Dass die Hochwasser-Katastrophe in Bad Münstereifel noch nicht überwunden ist, zeigt der Hinweis von Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian, dass die ganze zweite Jahreshälfte kräftezehrend war.

Sie dankt aber auch ausdrücklich: „Sie alle haben uns tatkräftig unterstützt. Jede Hilfe ist wichtig. So eine große Solidarität, so eine Selbstverständlichkeit, der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, hat mich tief berührt und gibt mir neuen Mut für das kommende Jahr.“

Dank an zahlreiche Spenderinnen und Spender aus Bad Wörishofen

Aus Bad Wörishofen erhielt Bad Münstereifel einen Lastzug mit Hilfsgütern im Wert von fast 5000 Euro. „Die Stadtverwaltung von Bad Münstereifel hatte nichts mehr, sie war sogar froh, dass wir ihnen Papier mitgeschickt hatten“, erinnert sich Marcus Kleebaur. An Geldspenden konnten bisher rund 60.000 Euro weiter geleitet werden. „Das ist ein großartiges Zeichen von gelebter Kneipp-Solidarität“, freut sich Bürgermeister Stefan Welzel über die zahlreichen Spenderinnen und Spender.

Sabine Preiser-Marian und Achim Bädorf, der ebenfalls aus Bad Münstereifel stammende Vorsitzende des Verbandes der Kneippheilbäder und Kneippkurorte, dankten bereits auf einer Tagung in Bad Nauheim Bürgermeister Stefan Welzel für die rasche und unkomplizierte Hilfe. „Diese Hilfe lässt uns an das Gute in der Gesellschaft glauben“, fasste es Achim Bädorf zusammen.

Überstanden ist die Naturkatastrophe immer noch nicht. Zahllose Heizungen mussten und müssen die letzten Wochen und Monate neu eingebaut werden. Ein Winter ohne Heizung – schwer vorstellbar und doch Realität.

Die Stadt Bad Wörishofen hat deshalb nach wie vor das Spendenkonto aktiv: IBAN: DE76 7315 0000 0810 1000 32; BIC: BYLADEM1MLM; Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim; Verwendungszweck „Hilfe für Bad Münstereifel“