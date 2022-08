Hinter den Kulissen einer Lokalzeitung

Der Film „Die letzten Reporter“ bietet spannende Einblicke - so spannend, wie die folgende Diskussion mit Leserinnen und Lesern der Mindelheimer Zeitung.

Am Ende fallen dem Lokalreporter nach der X-ten Konferenz vor lauter Erschöpfung die Äuglein zu – auf diesen Lacher wollten die Filmemacher dann doch nicht verzichten. Der Dokumentarfilm „Die letzten Reporter“ zeigt drei Lokalredakteure und -redakteurinnen bei der Arbeit, begleitet sie mit zurückhaltender Kameraführung durch ihren Berufsalltag, der manchmal bis in die Nacht geht. Da kann einen ja schon mal die Müdigkeit übermannen ...

Es fühlt sich komisch an: Statt Filmstars flimmern da drei Kollegen über die Leinwand, und wer selbst bei einer Tageszeitung arbeitet, erkennt sich und manchen Kollegen wieder. Das ist manchmal lustig, manchmal spannend, manchmal auch etwas langatmig.

Mit launig-flapsigen Artikeln wird ein Reporter zum kultigen Star

Da ist der Kulturredakteur der Osnabrücker Nachrichten, ein alter Haudegen, der seit 30 Jahren in seiner Kolumne über Stars und Sternchen aus der Region berichtet und mit seinen launig-flapsigen Artikeln in seiner Region fast schon selbst zum kultigen Star geworden ist.

Er tut sich schwer mit dem Wandel der Tageszeitung, weg vom Papier, immer mehr hin zu online. Den Wechsel zur sich rasant veränderten Technik in einer sich nicht minder rasant verändernden Medienwelt macht ihm schwer zu schaffen. Parallelen zum eigenen Alltag? Durchaus vorhanden!

Da ist der Sportredakteur der Schweriner Volkszeitung, der nach vielen Jahren immer noch jede und jeden auf jedem Sportplatz in seiner Region kennt, der eifrig in seinen Block kritzelt, während er Interviews führt, die aber meist an der Oberfläche bleiben. Auch er hadert oft mit den neuen Herausforderungen des Online-Zeitalters, das auch die Arbeit der Lokalredakteure immer mehr bestimmt.

Und da ist die junge und hoch motivierte Reporterin der Landeszeitung für die Lüneburger Heide, ein schillerndes Beispiel für Elan und Überzeugung, die den Jobdes Lokalredakteurs im besten Fall ausmachen. Sie will nahe an den Menschen sein, ihnen auf den Mund schauen, aber deshalb noch lange nicht nach dem Mund schreiben. So eine Lokalreporterin wünscht man sich, als Kollege ebenso wie als Leser.

Manches bleibt im Film außen vor

So zieht sich der Film im Wechsel von einem Protagonisten zum nächsten, zeigt vieles, lässt aber auch manches außen vor, bleibt immer wieder an der Oberfläche. Zeitdruck, Terminhetze, Lesernähe, Themenauswahl, Konferenzen, Meetings – all das bestimmt den Alltag in einer Lokalredaktion. Zumindest so lange, bis einem dann vor lauter Erschöpfung die Äuglein zu fallen ...

Rudolf Huber vom Filmhaus Huber in Bad Wörishofen hatte die Idee, nach dem Dokumentarfilm noch zwei „reale“ Exemplare der offenbar aussterbenden Spezies „Die letzten Reporter“ zu Wort kommen zu lassen. MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll und der für Bad Wörishofen zuständige MZ-Lokalredakteur Markus Heinrich standen den rund zwei Dutzend Leserinnen und Lesern Rede und Antwort, die – immerhin am heißeste Abend des Jahres – den Weg ins Filmhaus gefunden hatten.

Mit im Saal auch Melanie Lippl, die in der MZ-Redaktion für den immer bedeutender werdenden Bereich Online zuständig ist.

Und weil auch nach knapp 100 Minuten Dokumentarfilm noch immer nicht allen die Äuglein zugefallen waren, entwickelte sich eine muntere und kontroverse Diskussion zwischen Zeitungsmacherinnen und -machern und Zeitungsleserinnen und -lesern. Es gab Kritik und (vereinzelt) sogar Lob für die Art und Weise, wie die Mindelheimer Zeitung als Heimatzeitung berichtet.

MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll sagt, was im Beruf des Lokaljournalisten wichtig ist

MZ-Lokalchef Johann Stoll ließ tiefe Blicke in das Seelenleben eines erfahrenen Lokaljournalisten zu und scheute sich auch nicht, Fehler zuzugeben und die eigene „Betriebsblindheit“ ungeschönt beim Namen zu nennen. Oft, aber eben auch nicht immer könne dies mit Terminhetze und Zeitdruck erklärt werden, als Lokalredakteur sei man schon auch gehalten, den Menschen mit Respekt und Ernsthaftigkeit zu begegnen und sich für ihre vielfältigen Anliegen auch die nötige Zeit zu nehmen.

Als Lokaljournalist müsse man sich selbst immer wieder ehrlich hinterfragen und offen mit Kritik umgehen. Denn davon war und ist nicht nur der langjährige Redaktionsleiter der Mindelheimer Zeitung überzeugt: Eine gut gemachte Lokalzeitung lebt vom Austausch, von gegenseitiger Wertschätzung und auch von engagierten Lokalredakteurinnen und Lokalredakteuren, die ihre Leserinnen und Leser Tag für Tag in den Fokus ihrer Arbeit rücken.

Und so werde die schon so oft tot gesagte, aber immer noch quicklebendige Tageszeitung eine Zukunft haben und ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Ganz so schnell werden die Äuglein der „Letzten Reporter“ also noch nicht zufallen ... (alf)