Ein Ausflug lohnt sich: Bad Wörishofen lässt den Osterhasen hochleben

Es ist Osterzeit und alles in Bad Wörishofen dreht sich ums Ei. 15 zauberhaft geschmückte Osterbrunne sind noch bis zum 23. April zu bewundern.

Mit dem Ostereiermarkt begann die Vorfreude auf das bevorstehende Osterfest in der Kneippstadt. Das geplante Osterbrunnenfest wurde angesichts der widrigen Witterungsverhältnisse abgesagt. Annelies und Marlies Kistler, ihre Familie und rund 25 Helferinnen und Helfer sorgten mit dem von ihnen im Landkreis Unterallgäu eingebrachten Buchsbaumzweigen für alle grünen Girlanden, die in akribischer Handarbeit gebunden wurden. Am vergangenen Wochenende gab es außerdem auf dem Ostereiermarkt die im und rund ums Kurhaus angebotenen Artikel, die das Osterfest für alle Interessierte im eigenen Heim zu etwas Besonderem machen würden. Veranstalter Friedrich Graf und seine Tochter Anna verzeichneten in diesem Jahr 56 Aussteller.

Da gab es Eier in Hülle und Fülle zu bestaunen. Darunter waren echte, filigran mit heißer Nadel bearbeitete, bunt bemalte, mit Spitzen verzierte oder mit sehr spitzer Feder beschriftete Eier. Darunter waren nicht nur "normale" Hühnereier, sondern auch Enteneier und so große wie das Ei vom Nandu zu bewundern.

Reizende Hänger aus Wachs für den Osterstrauß verlockten zu einem etwas anderen Schmuck. Dass die Wissenschaft mit ihrer Behauptung, dass das Ei vor der Henne da gewesen sei, stimmt. Das bewies Karin Guldner aus Bobingen. Sie hat die Keramiktöpferei "Kultur-Bund" und zeigte eine Eierschale, aus dem ein Saurierbaby schlüpft. Da ja bekanntlich alle Vögel von den Flugsauriern abstammen, kamen auch die Hühner erst viel später in unsere Welt. Ob filigraner Schmuck, Edelsteine, zart bestickte Deckchen und mit Zirbenkieferspänen gefüllte Kissen, Schreibutensilien, Hüte, Taschen und kuschelige Kleidung, die Auswahl der Anbieter war sehr groß. Dass aus Holz geschnitzte Hasen und Häschen nicht fehlen durften, dafür sorgte unter anderem Alfred Amslinger.

Werner Hummel aus Oberegg war zum ersten Mal auf dem Ostereiermarkt. Stolz präsentierte er seine fein geschnitzten Osterhasen, die er in Lasertechnik, in CNC-Fertigung und in Handarbeit modelliert hatte. Monika Remmert aus Bad Wörishofen erstand auch gleich ein nettes Geschenk für eine liebe Bekannte. Barbara Weinbuch aus Buchloe zeigte mit ihrem Mann, dass auch eine leicht zerbrochene Eierschale keinen Verlust bedeutet, wenn sie reizend dekoriert wird. Sie ließ kleine gelbe Küken auf grünem Gras herausschauen. Wieder andere hatten sie mit elektrischen Mini-Lämpchen zum Leuchten gebracht. Außerdem entwickelten sie kleine Geschenkboxen für ihre filigran gestalteten Eier – aus ausgedientem Tetrapak von Milch und anderen Getränken. Ganz einfach sei das. Den Tetrapak zurechtschneiden, gut und gründlich auswaschen, mit Deko bekleben und schon ist die kleine Schachtel fertig.

Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen lud als Entschädigung mit Bürgermeister Stefan Welzel die zahlreichen Besucherinnen und Besucher ins Kurtheater ein, um sich stellvertretend für alle Beteiligten an den Osterbrunnen zu bedanken. Stellvertretend dafür überreichte er Geschenke an Annelies Kistler und Melina Schmid, der Leiterin der Kindertagesstätte Glückshaus. Die Stadtkapelle begeisterte eine Stunde lang mit einer bunten musikalischen Auswahl der leichten Muse. Zu hören waren unter der Leitung von Rainer Wörz nicht nur Medleys von Udo Jürgen oder ABBA, sondern auch Märsche und Polkas. Dieser 2. April war außerdem ein verkaufsoffener Sonntag. Die Stadt Bad Wörishofen besuchten sehr zahlreiche Menschen, die dieses Angebot sehr gerne wahrnahmen. Peter Kranz freute sich über die vielen Besucherinnen und Besucher und Renate Klaus vom Bücherpunkt betonte, dass auch viele kamen, die neugierig auf die Angebote waren. Alles in allem – ein erfolgreicher Tag für Gäste und Geschäfte.

