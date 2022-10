Hölzle gibt Vorsitz in Bad Wörishofens Ausschuss für Rechnungsprüfung ab

Plus Der einflussreiche Rechungsprüfungsausschuss war 14 Jahre lang mit dem Namen Konrad Hölzle verknüpft. Warum er sich jetzt zurückzieht.

Der einflussreiche Rechnungsprüfungsausschuss braucht eine neue Führung. Konrad Hölzle (CSU) hat seinen Rücktritt als Vorsitzender erklärt.