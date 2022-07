Hofa Pegnitz muss schließen – was bedeutet das für Bad Wörishofen?

In Bad Wörishofen steht Bayerns erste Hotelfachschule. Dort ist man wachsam, seit bekannt ist, dass der Landkreis Bayreuth seineHofa schließt. Stark rückläufige Ausbildungszahlen werden zunehmend zum Problem. In Bad Wörishofen hat man darauf reagiert.

Alarmsignal für Hotelfachschulen: Die Hofa Pegnitz wird aus Schülermangel geschlossen. In Bayerns erster Hotelfachschule in Bad Wörishofen ist man wachsam. Von einem negativen Branchentrend spricht Bad Wörishofens stellvertretender Schulleiter Jürgen Bäurle. Vom Aus in Pegnitz könnte die Schule der Kneippstadt aber sogar profitieren.

Binnen zehn Jahren sei die Zahl der Auszubildenden an der Hotelfachschule in Pegnitz um 80 Prozent zurückgegangen, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Ausbildungszahlen in Hotellerie und Gastronomie sind stark eingebrochen

Jürgen Bäurle sagt, dass branchenweit die Ausbildungszahlen in der Hotellerie und Gastronomie im vergangenen Jahrzehnt um fast die Hälfte eingebrochen seien. An der Hofa Bad Wörishofen sei man aber derzeit „ganz gut aufgestellt“, berichtet Bäurle, schränkt aber ein: „noch“. In der Abschlussklasse sind 17 Schülerinnen und Schüler, in der Hofa 1 sind es laut Bäurle 14. Damit sei man vermutlich Bayerns größte Hofa. Vor zehn Jahren seien es pro Jahrgang zwei Klassen gewesen, mindestens 33 Schüler je Jahrgangsstufe. „Vom Aus in Pegnitz können wir in Bad Wörishofen nun sogar leicht profitieren“, glaubt Bäurle. Die Hotelfachschule Bad Wörishofen biete die Ausbildung „als eine der ganz wenigen öffentlichen Schulen in Bayern ohne Schulgeld“ an. Die nun in Pegnitz abgewiesene Schülerinnen und Schüler könne man in Bad Wörishofen ohne Probleme für die Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt aufnehmen.

Die Hotelfachschule Bad Wörishofen kooperiert jetzt mit der Hochschule Kempten

„Grundsätzlich muss man sich aber immer weiterentwickeln“, betont Bäurle. Dies habe man in der jüngeren Vergangenheit mit der neuen Kooperation mit der Hochschule Kempten getan. Bad Wörishofens Absolventen bekommen dort bis zu drei Semester angerechnet. Auch habe es einen großen Digitalisierungsschub an der Hotelfachschule schon vor Corona gegeben. Stadt und Landkreis hätten dies unterstützt. Aktuell lasse man von der Regierung ein Teilzeitmodell prüfen. Die Hofa will damit Kooperationen zu den Hotels im Allgäu entwickeln.

