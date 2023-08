Hoher Schaden nach Einbruch in Bad Wörishofer Garage

Nach einem Einbruch in eine Garage in Bad Wörishofen fehlen diverse Werkzeuge. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Garage im Bad Wörishofer Stadtteil Gartenstadt war Ziel eines bislang unbekannten Einbrechers. Wie die Polizei am 17. August mitteilte, ereignete sich die Tag bereits am 5. oder 6. August. Die Garage befindet sich in der Mitte der Gartenstadt. Gestohlen wurden diverse Gegenstände, darunter ein Bohrhammer, Werkzeug und Getränke. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit rund 3000 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Täter geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei in Bad Wörishofen melden. (mz)