Hortensien im Krokusweg gestohlen und andere Vorfälle

Mehrere Diebstähle und Beschädigungen beschäftigen die Polizei in Bad Wörishofen. Unter anderem wurden Blumen entwendet.

Mehrere Diebstähle und Beschädigungen beschäftigen die Polizei in Bad Wörishofen. Am Donnerstagnachmittag beobachtete ein Zeuge in einem Verbrauchermarkt an der Gottlieb-Daimler-Straße eine 55-jährige Frau, wie sie sich einen Blumenstrauß aus dem Eingangsbereich nahm und diesen schnell zu ihrem Auto brachte. Eine Mitarbeiterin des Marktes reagierte schnell und konnte die Frau an ihrem Auto abfangen. Die 55-Jährige sei geständig gewesen, als die Polizei kam. Sie erwarte nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Gestohlen wurde auch eine gelbe Tonne. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in Schlingen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/9680. Im Zeitraum vom 27. April bis zum 2. Mai wurde ein Auto beschädigt, das an der Bürgermeister-Ledermann-Straße in Bad Wörishofen geparkt war. Das Dach weise Delle auf. Die Polizei bittet um Hinweise. Bereits am 11. April wurde ein Auto im Krokusweg von Bad Wörishofen zerkratzt, wie jetzt bekannt wurde. Auch hier hofft die Polizei auf Hinweise. In der Nacht zum Donnerstag wurden außerdem Blumentöpfe mit Hortensien im Krokusweg gestohlen, wie die Polizei mitteilt. (mhe)