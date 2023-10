Hubertuswoche Bad Wörishofen mit Waldbaden und Superfood

Wer die Natur liebt und außerdem gerne gut isst, kommt bei der Hubertuswoche in Bad Wörishofen auf seine Kosten. Ein Angebot für Kinder ist neu dabei.

Der Herbst in Bad Wörishofen bringt traditionell die Hubertuswoche. Naturliebhaber und Feinschmecker kommen auf ihre Kosten. Diesmal gibt es neben der großen Wildtierausstellung ein neues Angebot für Kinder.

Eine Woche lang, von Samstag, 7. Oktober, bis zum 15. Oktober, stehen die Jagd, das Wild sowie die heimische Natur mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt im Mittelpunkt. Die Hubertuswoche beginnt mit der Hubertusmesse am Samstag, 7. Oktober, in der Stadtpfarrkirche St. Justina in Bad Wörishofen. Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen hat in Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe Unterallgäu/ Mindelheim des Jagdverbandes ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen zusammengestellt.

92 Bilder Bei der Hubertuswoche 2022 in Bad Wörishofen gab es viel zu sehen Foto: Maria Schmid

Neben einer Radtour mit Besichtigung der Fischzucht Schmiddunser, einer Exkursion mit dem Förster oder Jäger durch den Wald und einem Vortrag über „heimisches Superfood“ von Karin Bendlin gibt es weitere Angebote. So wird zum ersten Mal in der Hubertuswoche ein kreatives Herbstbasteln mit Naturmaterialien für Kinder angeboten. Die Mitarbeiterinnen der Gäste-Information stehen am Mittwoch, 11. Oktober, ab 14 Uhr im Kurhaus mit Bastelutensilien bereit. Die Jagd- und Alphornbläser laden an zwei Sonntagen zum Konzert ein: am 8. Oktober sowie am 15. Oktober jeweils um 15 Uhr.

Abgerundet wird das Programm durch die heimische Gastronomie. Ab Oktober stehen auf den Speisekarten der Restaurants in Bad Wörishofen verschiedenste Wildspezialitäten. Im Foyer des Kurhauses Bad Wörishofen gibt es im Rahmen der Hubertuswoche außerdem die Ausstellung „Unsere Wildtiere“ zu bewundern. Die Ausstellung bietet Jung und Alt einen Einblick in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Ausstellung ist ab Montag täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr zu sehen. Fürs Waldbaden, die Exkursionen oder Vorträge ist zumeist eine Anmeldung an der Gäste-Information unter der Telefonnummer 08247 9933-55/-56 erforderlich. (AZ)

Das Programm der Hubertuswoche im Detail:

Lesen Sie dazu auch

Samstag, 7. Oktober:

14 Uhr: Waldbaden zur Stärkung des Immunsystems, Treffpunkt: Parkplatz Hinterhartenthal*

zur Stärkung des Immunsystems, Treffpunkt: Parkplatz Hinterhartenthal* 17 Uhr: Hubertusmesse mit Jagdhornbläsern, St. Justina

Sonntag, 8. Oktober:

15 Uhr: Kurkonzert der Alphornbläser, Musik-Pavillon (bei schlechtem Wetter im Kurhaus )

) Montag, 9. Oktober:

10:30 Uhr: „Brennnessel, Leinsamen und bittere Kräuter – unser heimisches Superfood !“, Vortrag von Karin Bendlin , Kurhaus Seminarraum OG

!“, Vortrag von , Seminarraum OG 14 Uhr: Start der Ausstellung „Unsere Wildtiere“, Kurhaus-Foyer

Dienstag, 10. Oktober:

14 Uhr: Exkursion „Mit dem Jäger durch den Bad Wörishofener Wald“, Treffpunkt: Parkplatz Restaurant Jagdhäusle

Jagdhäusle Mittwoch, 11. Oktober:

14 Uhr: Kreative Naturkünstler – Herbstbasteln mit Naturmaterialien für Kinder, Kurhaus Info-Pavillon

Info-Pavillon Donnerstag, 12. Oktober:

14 Uhr: Exkursion „Mit dem Förster durch den Bad Wörishofener Wald“, Treffpunkt: Parkplatz Restaurant Jagdhäusle

Jagdhäusle Freitag, 13. Oktober:

14 Uhr: Radtour mit Besichtigung der Fischzucht Schmiddunser; Treffpunkt: Rathaus, (nur bei trockener Witterung)

Samstag, 14. Oktober:

14 Uhr: Waldbaden zur Stärkung des Immunsystems, Treffpunkt: Parkplatz Hinterhartenthal

zur Stärkung des Immunsystems, Treffpunkt: Parkplatz Hinterhartenthal Sonntag, 15. Oktober:

15 Uhr: Abschluss der Hubertuswoche mit Konzert der Jagdhornbläser, Musik-Pavillon (bei schlechtem Wetter im Kurhaus )