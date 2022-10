Hubertuswoche in Bad Wörishofen jetzt mit Waldbaden

Bad Wörishofens neuer Heilwald spielt bei der Traditionsveranstaltung Hubertuswoche eine wichtige Rolle.

Natur und Wild stehen in Bad Wörishofen in den nächsten Tagen im Mittelpunkt. Die traditionelle Hubertuswoche beginnt und bietet ein großes Programm.

Vom 8. bis zum 16. Oktober kommen Naturliebhaber und alle, die feines Essen mögen, auf ihre Kosten. Die Hubertuswoche beginnt mit der Hubertusmesse am Samstag, 8. Oktober, in der Stadtpfarrkirche St. Justina in Bad Wörishofen. Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Jagdverband BJV (Kreisgruppe Unterallgäu/Mindelheim) ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen zusammengestellt. Neben einer Radtour mit Besichtigung der Fischzucht Schmiddunser, einer Exkursion mit dem Förster oder Jäger durch den Wald und dem Kneippheilkräuter-Vortrag von Karin Bendlin gibt es weitere Angebote.

Unterwegs auf der Naturerlebnistoute in Bad Wörishofen

So wird zum ersten Mal in die Hubertuswoche das „Waldbaden“ zur Stärkung des Immunsystems im frisch zertifizierten Bad Wörishofer Heilwald integriert. Beim Waldbaden wird tief durchgeatmet und in die besondere Energie des Waldes eingetaucht. Wen es nach draußen zieht, kann auf einer Wanderung die Naturerlebnisroute Buntspecht & Co. entdecken. Die Jagd- und Alphornbläser laden zweimal zum Konzert ein.

Abgerundet wird das Programm durch die heimische Gastronomie. Ab Oktober stehen auf den Speisekarten der Restaurants in Bad Wörishofen verschiedenste Wildspezialitäten. Im Foyer des Kurhauses Bad Wörishofen gibt es im Rahmen der Hubertuswoche die Ausstellung „Unsere Wildtiere“. Sie bietet einen Einblick in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Ausstellung ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. (mz)

