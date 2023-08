Hürden für Rollstuhlfahrer: Wie barrierefrei ist Bad Wörishofen?

Plus In Bad Wörishofen sind zahlreiche Menschen auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen. Welche Hürden lauern, weiß Aline Kraus aus eigener Erfahrung.

„Das größte Problem sind die Behindertentoiletten“, sagt Aline Kraus, die auf einen Elektrorollstuhl angewiesen ist und ganz genau weiß, wo in der Kurstadt Bad Wörishofen unüberwindbare Hürden bestehen. Besonders schön sei jedoch, dass in ihrer Heimatstadt die Menschen sehr freundlich und hilfsbereit seien. Einkaufen, Kaffee trinken und ins Kino gehen sei deshalb stets eine große Freude für sie.

Auf einem Spaziergang durch die Fußgängerzone entdecken Aline Kraus und ihre Mutter Ingeborg auf einmal das „Schwätz-Bänkle“, das zu ihrer großen Freude nun vor das für viele Rollatoren und Rollstühle unüberwindbare Podest gestellt wurde und barrierefrei zugänglich ist. „Viele Dinge fallen einem einfach erst auf, wenn man darauf angewiesen ist“, weiß Ingeborg Kraus, die ihre Tochter im Rollstuhl oft begleitet. Die Absenkungen der Bürgersteige gehören auch dazu. „Die muss man suchen und oft ein ganzes Stück fahren, um die Straße dann überqueren zu können“, erzählt Aline Kraus. Das einschneidendste Problem seien jedoch die Behindertentoiletten.