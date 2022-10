Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Hund beißt kleines Kind in Bad Wörishofen

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

In der Kneippstraße in Bad Wörishofen hat ein Hund unvermittelt ein Kind in eine Hand gebissen, als dieses das Tier streicheln wollte. Das Kind musste im Klinikum Mindelheim ärztlich versorgt werden.

Am Freitagnachmittag wurde ein kleines Kind in der Kneippstraße in Bad Wörishofen von einem Hund gebissen. Das Kind wollte den Hund streicheln. Daraufhin biss der Hund zu und verletzte das Kind an der linken Hand, berichtet die Polizei Bad Wörishofen. Das Kind musste anschließend ins Klinikum Mindelheim gebracht werden. Die 79-jährige Hundehalterin erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Themen folgen