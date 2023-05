Hundekot und Verstöße gegen Leinenpflicht sorgen für Unmut in Bad Wörishofen

Beschäftigte der Stadt Bad Wörishofen finden regelmäßig Hundekot und Kotbeutel in Grünanlagen und an Wegesrändern. Auch die Leinenpflicht nehmen manche nicht ernst.

In Bad Wörishofen gibt es viele Hunde und viele schöne Spazierwege. Für die Beschäftigten des städtischen Bauhofes bedeutet das allerdings viel Arbeit mit den Hinterlassenschaften der Vierbeiner. Die Stadt sieht sich zu einem Appell veranlasst, auch zur geltenden Leinenpflicht.

Über 700 Hunde waren nach den zuletzt bekannten Zahlen der Stadtverwaltung in Bad Wörishofen gemeldet, der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu. "Um das Verhältnis zwischen Hund, Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern nicht zu belasten" weise man "auf ein paar Regeln hin, die das Zusammenleben vereinfachen sollen", heißt es in einer Mitteilung.

Auf öffentlichen Straßen, Gehwegen und in Fußgängerzonen sehe die Straßenverkehrsordnung generell eine Leinenpflicht vor. "Die Stadt Bad Wörishofen hat darüber hinaus in ihrer Grünanlagensatzung geregelt, dass in den Parks, Grünanlagen und Spielplätzen Hunde ebenfalls an der Leine gehalten werden müssen", teilt die Stadtverwaltung mit.

Auch in der freien Natur dürfen Hunde nicht überall frei laufen, erläutert die Stadt Bad Wörishofen

"Doch auch in der vermeintlich freien Natur sollte man sich als Hundehalter informieren, wo man seinen Hund frei springen lassen kann", heißt es weiter. "Denn in Naturschutzgebieten und auf landwirtschaftlichen Nutzflächen darf sich ein Hund auch nicht ohne Weiteres tummeln."

Ein Problem ist in Bad Wörishofen offenbar die korrekte Entsorgung von Hundekot. "Leider finden die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes regelmäßig bei Ihren Reinigungstouren Häufchen in den Grünbereichen oder nicht ordentlich entsorgte Kotbeutel am Wegesrand", teilt die Stadt mit.

Man appelliere an alle Hundebesitzerinnen und -Besitzer, die Leinenpflicht auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu beachten und ihre Hunde stets unter Kontrolle zu halten. (mz, mhe)