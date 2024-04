Bad Wörishofen

Idee der Grünen für ein neues Jugendzentrum in Bad Wörishofen

Plus Ein neues Jugendzentrum in Bad Wörishofen ist immer noch nicht in Sicht. Die Grünen präsentieren nun eine völlig neue Lösung.

Von Markus Heinrich

Immer noch gib es keinen Ersatz für das gesperrte Jugendzentrum in Bad Wörishofen. Das Juze darf aus Brandschutzgründen nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden. Die Grünen haben nun eine Möglichkeit ins Spiel gebracht, ein neues Juze zu erhalten, ohne vorher ein Grundstück kaufen zu müssen. Der Stadtrat könnte schon heuer Nägel mit Köpfen machen, glauben die Grünen.

Armin Egger ist nicht nur Grünen-Ortsvorsitzender in Bad Wörishofen auch Bauingenieur und außerdem ehemaliger Vorsitzender des Eislaufvereins Bad Wörishofen. Die Eishalle kennt er wie seine Westentasche - und sie soll auch die Lösung sein. Der bisher an der Westseite des Eisstadions gelegene ebenerdige Gebäudeteil mit Umkleide, Eingangsbereich, Kiosk und Aufenthaltsbereich soll nach der Idee Eggers aufgestockt werden. So könnte über dem genannten Bereich ein neues Jugendzentrum entstehen. "Nachdem nun jahrelang über die Lage eines Zentrums sinniert wurde, mit möglichen Grundstückserwerb, kann hier sofort begonnen werden", teilte Egger mit. Er sieht auch Synergieeffekte durch die unmittelbare Nähe zu Vereinen mit über 1000 Jugendlichen. Für das Juze ergäbe sich der Vorteil, direkt an möglichen Veranstaltungsflächen zu sein. Der Eissportverein habe die Idee mit Interesse aufgenommen, berichtet Egger.

