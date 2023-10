Ideen-Wettbewerb aus Bad Wörishofen für Kinder- und Jugendprojekte geht in die zweite Runde 

Der "Vergelt´s Gott Award" von Hans Kania aus Bad Wörishofen zeichnet Projekte im Sinne Kneipps aus. Nun steht fest, wie sich Schulen, Kitas und Vereine erneut bewerben können.

Für Kinder- und Jugendliche hat Hans Kania aus Bad Wörishofen ein großes Herz. So kommt seine großzügige finanzielle Unterstützung vor allem den jüngsten Kneippstädtern zugute – durch etablierte Projekte wie den Melolino-Award für musikalische Talente, aber auch durch spontane Ideen, wie jüngst, als Hans Kania anlässlich seines eigenen Geburtstags die Kinder der Grund- und Mittelschule mit einem Piratenschiff für den Pausenhof beschenkte, damit sie in der Pause spielen und klettern können. In der Absicht Kinder und Jugendliche zu fördern und deren Umfeld lebenswerter zu gestalten, initiierte Hans Kania vor gut einem Jahr erstmals den "Vergelt's Gott Award". Das lief so gut, dass es nun in Runde zwei geht.

Unterstützt wird Kania erneut von der Stadt Bad Wörishofen und dem Kneipp-Bund. Dieser mit 5000 Euro dotierte Anerkennungspreis bietet engagierten Kinder- und Jugendprojekten im Kneippland Unterallgäu die Möglichkeit zu zeigen, wie sie sich nach dem Vorbild Sebastian Kneipps für die Förderung unserer Kinder und Jugendlichen einsetzen. Gesucht werden Projekte für oder von Kindern und/oder Jugendlichen, die Sebastian Kneipps Wirken für Kinder in die heutige Zeit übersetzen.

Bedernau und Markt Rettenbach haben mit dem Preisgeld aus Bad Wörishofen Projekte für Kinder verwirklicht

Die beiden Gewinner des ersten "Vergelt´s Gott Awards" besuchte Hans Kania im Sommer gemeinsam mit Marieluise Vorwerk und der Jury persönlich und machte sich im Kindergarten Bedernau, der den ersten Preis bekam und bei der zweitplatzierten Kindertagesstätte in Markt Rettenbach selbst ein Bild, wie das Preisgeld investiert wurde. In Bedernau entstand ein Klettergerüst, auf dem die Kindergartenkinder ihrer Bewegungsfreude freien Lauf lassen können und in Markt Rettenbach steht das Kneipp-Element Wasser im Vordergrund – in Form eines Wasserlaufs, der im neu angelegten Garten für Spaß sorgen soll.

Hans Kania ist mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden und schickt den "Vergelt´s Gott Award" nun in die zweite Runde. Die Ausschreibung wurde jetzt an die Städte und Gemeinden im Landkreis Unterallgäu gesendet. Sie sollen Schulen, Kindertagesstätten, Vereine und Institutionen informieren und animieren. Pro Kommune darf schließlich ein Projekt für den Award nominiert werden. Teilnahmeschluss ist der 28. März 2024. Es bleibt also genug Zeit, um kreativ zu werden und Projektideen zu entwickeln und umzusetzen. Ansprechpartner für alle, die sich für diesen Award bewerben möchten, ist die jeweilige Gemeindeverwaltung. (mz)

