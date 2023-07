Bad Wörishofen

vor 48 Min.

Igel mit Schnittverletzung in Bad Wörishofen: Gefahr durch Mähroboter?

Plus Igel gehen mit ihrem Nachwuchs auf Tour in Bad Wörishofen. Doch in den Gärten lauern ungeahnte Gefahren für die Tiere.

Von Kathrin Elsner

Als Ilona Cockerell mit dem Fahrrad am südlichen Stadtrand von Bad Wörishofen unterwegs ist, sieht sie einen Igel über den Gehsteig humpeln. Vorsichtig nimmt sie das Tier auf und entdeckt eine tiefe seitliche Schnittverletzung am Bein. Ein Mähroboterunfall? Das lässt sich auch Tage danach nicht sicher sagen. Expertinnen und Experten waren jedoch vor der Gefahr durch die Geräte für die Igel, die gerade in diesen Tagen oft bereits mit Nachwuchs in Bad Wörishofen unterwegs sind. Ein Mähroboter-Profi aus Stockheim weiß, wie man Unfälle verhindern kann.

„Ich liebe Tiere von ganzem Herzen“, sagt Ilona Cockerell, die seit vielen Jahren immer wieder Igel vor dem wohl sicheren Tod gerettet hat. Auch dieses Mal nimmt sie das verletzte Tier behutsam mit nach Hause, lässt es von einem Tierarzt behandeln und pflegt es mit den verschriebenen Medikamenten mehrere Tage lang in ihrer Profi-Katzenbox. Doch das eiternde Beinchen, von dem bereits mehrere Zehen abgefallen sind, will nicht so recht besser werden, weshalb sie das Tier einer Expertin überlässt.

