Ihre Nase führt die Polizeibeamten zu einem Kiffer

Ein deutlicher Geruch von Marihuana hat eine Polizeistreife direkt zu einem Mann geführt, der kurz zuvor einen Joint geraucht hatte.

Eine Anzeige wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln erwartet einen Mann aus Bad Wörishofen, der am Donnerstagnachmittag beim Kiffen erwischt wurde. Laut Polizei war eine Streifenbesatzung mit Ermittlungen im Stadtgebiet Bad Wörishofen beschäftigt, als ihnen bereits am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses der deutliche Geruch von Marihuana entgegenkam.

Die Streife konnte den Ursprung des Geruchs in einer der Wohnungen des Hauses lokalisieren. Zeitgleich kam der Wohnungsbesitzer zurück zu seiner Wohnung und gab auf Nachfrage der Beamten an, dass er kurz zuvor in seiner Wohnung einen Joint geraucht habe. Er gab auch freiwillig zu, dass er noch eine Kleinstmenge Marihuana in der Wohnung habe. Diese wurde im Anschluss durch die Polizeibeamten beschlagnahmt.