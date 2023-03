Illegale Müllablagerung: Polizei sucht Zeugen

Einfach am Straßenrand haben sich unbekannte Umweltfrevler mehrerer Müllsäcke entledigt. Die Polizei hofft jetzt, den Verursachern durch Zeugenaussagen auf die Schliche zu kommen.

Im Zeitraum von Freitag, 17. , bis zum Sonntag, 19. März, kam es laut PI Bad Wörishofen zu zwei illegalen Müllablagerungen nördlich der Gartenstadt. Der oder die Täter entsorgten einmal mehrere Müllsäcke im Bereich der Verlängerung des Söllereckwegs.

Die Polizei in Bad Wörishofen sucht Augenzeugen der illegalen Müllentsorgung

Eine weitere Müllablagerung fand dann an der Verbindungstraße des Söllereckwegs in Richtung der Ortsverbindungsstraße Stockheim–Irsingen statt. Auch hier wurden Müllsäcke illegal entsorgt. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Müllfrevlern machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)