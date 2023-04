Illegale Prostitution in Bad Wörishofer Apartmenthaus

Erneut erwischt die Polizei in Bad Wörishofen Frauen, die illegal Sex-Dienstleistungen anbieten.

Der Betreiber eines Appartementhauses in Bad Wörishofen hat am Dienstagabend die Polizei gerufen. Sein Verdacht, dass in seinem Gebäude illegal Sex-Dienstleistungen angeboten werden, bestätigte sich später.

Der Mann hatte der Polizei berichtet, dass es Hinweise darauf gebe, dass zwei seiner weiblichen Gäste der illegalen Prostitution nachgehen würden. Die Polizei teilt nun mit, der Verdacht habe sich bei der Kontrolle konkretisiert. Es geht um eine 31-jährige und eine 25-jährige Frau. Beide stammen laut Polizei aus Osteuropa. Da beide nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, mussten die Frauen eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Insgesamt wurde ein vierstelliger Euro-Betrag verlangt, teilt die Polizei mit. Dies geschah in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Memmingen. Gegen beide Frauen wurden Verfahren eingeleitet.

So ist die Rechtslage für Sex-Dienstleistungen in Bayern

In Bad Wörishofen wurden zuletzt mehrfach Frauen von der Polizei entdeckt, die illegal der Prostitution nachgingen. Generell verboten ist Sexarbeit in Bayern nicht, zulässig ist die Ausübung der Prostitution – also das Anbieten von sexuellen Dienstleistungen gegen Geld – grundsätzlich erst in Ortschaften ab einer Einwohnerzahl von 30.000 Menschen. Zwischen 30.000 und 50.000 Menschen kann sie ebenfalls durch Rechtsverordnung untersagt werden. (mz)

